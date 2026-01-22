US-Präsident Trump zitiert den ukrainischen Staatschef Selenskyj in die Schweiz. Im Kreml wird derweil Trumps Abgesandter Witkoff erwartet, um Bedingungen für ein Ende des Ukraine-Kriegs auszuhandeln.
Moskau/Davos - Die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs gehen an gleich zwei Orten in die nächste Runde. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos will sich US-Präsident Donald Trump heute mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj treffen. Nannte er zunächst den gestrigen Mittwoch als Termin, korrigierte er die Aussage später vor Journalisten und erklärte, das Treffen werde am Donnerstag stattfinden, wie der US-Fernsehsender CNN berichtete.