Lage im Überblick: Trump zu Gaza-Deal: Vielleicht nun diese Woche

3 Mehrere Gemeinden in Gaza haben wegen ausbleibender Treibstoffversorgung die Einstellung kommunaler Dienstleistungen angekündigt. (Archivbild) Foto: Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Die USA hoffen weiterhin auf eine Waffenruhe im Gaza-Krieg. Präsident Trump bringt nun zum wiederholten Male eine Zeitspanne ins Spiel. Derweil hat der Treibstoffmangel in dem Kriegsgebiet Folgen.











Tel Aviv/Gaza/Doha - Bei den indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen zeichnet sich weiterhin kein Durchbruch ab. "Wir reden miteinander und werden das hoffentlich im Laufe der nächsten Woche klären können. Mal sehen, was passiert", sagte US-Präsident Donald Trump am Sonntag vor Journalisten. In den vergangenen Wochen hatte Trump wiederholt solche Zeitspannen für eine mögliche Einigung genannt, die jedoch allesamt ergebnislos verliefen. Die USA, Katar und Ägypten fungieren als Vermittler zwischen Israel und Hamas.