Die militärischen Konfrontationen zwischen den USA und dem Iran sind erst einmal wieder gestoppt. Präsident Trump wartet auf eine Antwort aus dem Iran auf die US-Vorschläge für ein Ende des Kriegs.
Washington/Teheran - Nach den jüngsten militärischen Konfrontationen scheinen die USA und der Iran erneut auf die diplomatische Karte zu setzen. Die Regierung in Washington wartet auf Teherans Antwort auf einen US-Vorschlag für ein Ende des Iran-Kriegs. Gespräche der Konfliktparteien unter der Vermittlung Pakistans könnten laut "Wall Street Journal" bereits in der kommenden Woche erneut in Islamabad stattfinden. Zuletzt waren Pläne für weiteren Gesprächsrunden in der pakistanischen Hauptstadt mehrmals gescheitert.