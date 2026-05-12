Die Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran stecken fest. Noch hält die Feuerpause - doch der US-Präsident gibt ihr nur eine geringe Überlebenschance.
Washington/Teheran - Die seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe mit dem Iran hängt nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump nur noch am seidenen Faden. Grund dafür sei der "dämliche Vorschlag" aus Teheran zur Beendigung des Krieges, sagte er in Washington. "Sie ist so schwach wie nie, nachdem ich diesen Mist gelesen habe."