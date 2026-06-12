Lage im Überblick: Trump sieht schon wieder Iran-Deal nah - Teheran dementiert

Kaum kündigt der US-Präsident neue Angriffe auf den Iran an, folgt die Kehrtwende. Angeblich stehen beide Seiten vor einem Deal. Gelingt diesmal wirklich ein Durchbruch oder geht das Gezerre weiter?
Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump hat einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen mit dem Iran zur Beilegung des Krieges in Aussicht gestellt. "Wir haben gerade eine großartige Einigung im Krieg mit dem Iran erzielt", behauptete Trump im Weißen Haus. Die Dokumente sollten in Kürze fertiggestellt und vielleicht schon an diesem Wochenende in Europa unterzeichnet werden.