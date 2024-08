Lage im Überblick: Selenskyj: Brauchen pünktliche Waffenhilfe für Abwehrkampf

1 Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erhofft sich einen Durchbruch auf dem Schlachtfeld. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Die Ukraine muss sich auf die rechtzeitige Lieferung zugesagter Waffen verlassen können. Nach Ankunft der ersten F-16-Jets wird in Kiew bereits über weitere Kampfflugzeug-Typen spekuliert.











Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt vor Verzögerungen bei der Lieferung von zugesagten Waffen oder Munition aus dem Westen für die Verteidigung seines Landes. "Für uns ist es wichtig, dass zwischen der Ankündigung der Pakete und ihrem Einsatz an der Front ein Minimum an Zeit vergeht", sagte er in seinem abendlichen Videobeitrag. Er sei allen Partnern dankbar, die ihre Zusagen pünktlich einhielten. Zudem arbeite seine Regierung bereits an neuen Paketen, die die Position der Ukraine im Herbst stärken könnten. Genaueres sagte Selenskyj dazu nicht.