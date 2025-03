Lage im Überblick: Hunderte Palästinenser in Gaza demonstrieren gegen den Krieg

3 Zerstörte Gebäude östlich der Stadt Gaza. Foto: Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Seit Beginn des Gaza-Kriegs war es nur vereinzelt zu Protesten gegen die Hamas gekommen. Sie ist dafür bekannt, hart gegen interne Gegner vorzugehen. Doch viele Menschen in Gaza sind verzweifelt.











Gaza/Tel Aviv - Hunderte Palästinenser haben im Gazastreifen für ein Ende des Kriegs mit Israel demonstriert. In spontanen Märschen forderten in Beit Lahia im Norden des Küstenstreifens einige Demonstranten nach Angaben von Augenzeugen auch ein Ende der Hamas-Herrschaft in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen. Viele - vor allem junge - Menschen forderten in Sprechchören, den seit eineinhalb Jahren tobenden Krieg zu beenden. "Hamas raus!", riefen Demonstranten.