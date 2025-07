Lage im Überblick: Hamas reagiert positiv auf Vorschlag für neue Waffenruhe

3 Die Hamas will vor einer neuen Waffenruhe noch einige Details klären. Foto: Leo Correa/AP/dpa

Der Plan sieht eine 60-tägige Feuerpause sowie die Freilassung von Geiseln und Gefangenen vor. Die Hamas stimmt der Waffenruhe nach eigener Darstellung grundsätzlich zu, will aber noch Details klären.











Gaza/Tel Aviv - Die islamistische Hamas hat nach eigener Darstellung einem Vorschlag für eine neue Waffenruhe im Gazastreifen im Grundsatz zugestimmt. "Die Hamas hat den Vermittlern eine positive Antwort vorgelegt", teilte die Organisation in ihrem Telegram-Kanal mit. Sie sei bereit, umgehend in indirekte Verhandlungen über die Umsetzung dieses Vorschlags einzutreten, hieß es in der Erklärung weiter.