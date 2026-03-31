Lage im Überblick: Golfstaaten unter Beschuss - Öltanker vor Dubai getroffen

Der Iran ist trotz der seit mehr als vier Wochen andauernden massiven Angriffe der USA und Israels weiter zu Gegenschlägen in der Lage. Erneut geraten Golfstaaten unter Beschuss. Teheran warnt.
Teheran - Der Iran setzt auch einen Monat nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe seinen Beschuss benachbarter Golfstaaten mit ballistischen Raketen und Drohnen unablässig fort. Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten in der Nacht erneute Angriffe. Im Persischen Golf wurde zudem vor der Küste von Dubai ein riesiger kuwaitischer Öltanker getroffen, teilte die Kuwait Petroleum Corporation nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Kuna mit. Es brach ein Feuer aus, das nach Angaben der Behörden in Dubai erst nach mehreren Stunden gelöscht werden konnte. Verletzte gebe es nicht.