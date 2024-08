Lage im Überblick: Disput zwischen Israel und Ägypten erschwert Gaza-Gespräche

2 Die zähen Verhandlungen über eine Waffenruhe sollen in der ägyptischen Hauptstadt Kairo weitergehen. (Archivbild) Foto: Abed Rahim Khatib/dpa

Die Vermittlungen für ein Abkommen im Gaza-Krieg drohen zu scheitern. Erneut sind Verhandlungsteams aus Israel und den USA in Ägypten. UN-Vertreter drängen mit Blick auf die Kinder in Gaza zur Eile.











Gaza - Während die zähen Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen weitergehen, fordern UN-Vertreter verstärkte Anstrengungen für dringend benötigte Polio-Impfungen für Hunderttausende Kinder im Kriegsgebiet. "Wenn nicht sofort Präventionsmaßnahmen ergriffen werden, wird der Polio-Ausbruch nicht nur zu einer Katastrophe der Kinder in Gaza, sondern könnte die weltweiten Anstrengungen zum Ausrotten der Krankheit wesentlich zurückwerfen", warnte Louisa Baxter, Leiterin der Notfall-Gesundheitseinheit des Kinderhilfswerk Save the Children, bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York.