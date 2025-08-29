Israel steht unter Druck, das Leid der Palästinenser in Gaza zu lindern. Die Chefin des Welternährungsprogramms hat sich nun ein Bild vor Ort gemacht. Die Verzweiflung der Menschen sei überwältigend.
Gaza - Die Chefin des Welternährungsprogramms (WFP) hat nach einem Besuch im umkämpften Gazastreifen eine massive Ausweitung der humanitären Hilfe gefordert. "Gaza ist am Zerreißpunkt", warnte WFP-Direktorin Cindy McCain auf der Plattform X. Eine halbe Million Menschen in dem von Israel abgeriegelten und großflächig zerstörten Küstengebiet hungere.