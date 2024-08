Lage im Überblick: Blinken setzt Nahost-Reise fort - Hoffnung auf Gaza-Abkommen

1 US-Außenminister Antony Blinken. Foto: Kevin Mohatt/Pool Reuters/AP/dpa

US-Außenminister Blinken will in Nahost ein Abkommen über eine Waffenruhe in Gaza erreichen. Erstmals seit langem besteht Hoffnung. Kommt es endlich zur Freilassung der Geiseln?











Tel Aviv - US-Außenminister Antony Blinken setzt seine Nahost-Reise nach Israel und Ägypten fort, um angesichts der angespannten Lage eine Deeskalation zu erreichen und ein Abkommen über eine Waffenruhe in Gaza sowie die Freilassung der Geiseln zu ermöglichen. Seit Montagabend besteht mehr Hoffnung, dass es dazu kommt. Israel habe den jüngsten von den USA unterstützten Vorschlag über eine Waffenruhe in Gaza akzeptiert, sagte Blinken auf einer Pressekonferenz. Nun sei es an der Hamas, dem Vorschlag zuzustimmen.