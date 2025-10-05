Lage im Gaza-Krieg: Gespräche über Friedensplan ab Montag in Ägypten geplant

Trump macht Druck: «Lasst uns das hinter uns bringen – SCHNELL.» Was auf dem Spiel steht, wenn Hamas und Israel in Ägypten über Geiseln und Frieden verhandeln.
Washington/Tel Aviv/Gaza/Kairo - Vor in Ägypten geplanten Gesprächen über seinen Nahost-Friedensplan fordert US-Präsident Donald Trump die islamistische Hamas auf, seiner Initiative schnell zuzustimmen. "Ich werde keine Verzögerung tolerieren", schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social - und auch kein Ergebnis, bei dem der Gazastreifen erneut eine Bedrohung darstelle. Die Hamas müsse schnell handeln. "Lasst uns das hinter uns bringen - SCHNELL."