Das von Israel besetzte Westjordanland wird laut einem UN-Bericht immer stärker zum Schauplatz tödlicher Gewalt gegen Palästinenser. Die internationale Gemeinschaft soll stärker auf Israel einwirken.
Genf - Die Gewalt israelischer Siedler gegen palästinensische Zivilisten im Westjordanland hat laut einer UN-Kommission weiter zugenommen. Im vergangenen Jahr hätten Siedler mindestens sieben Palästinenser getötet und 832 weitere verletzt, hieß es im Bericht der UN-Untersuchungskommission. Damit habe sich die Zahl der Opfer gegenüber 2024 mehr als verdoppelt.