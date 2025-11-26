Lage bei Borussia Dortmund: BVB zwischen Aufatmen und Schönfärberei

Trainer Niko Kovac hebt Karim Adeyemi in die «Weltklasse», wird die allgemeine Kritik aber nicht los. Wie viel Glanz steckt wirklich im Dortmunder Sieg gegen Villarreal?
Dortmund - Niko Kovac lächelte nach einem für ihn und Borussia Dortmund perfekt gelaufenen Champions-League-Spiel das Krisengerede der letzten Tage souverän weg. Das nur vom Ergebnis her als Statement anzuerkennende 4:0 (1:0) gegen den FC Villarreal machte es dem BVB-Trainer leicht, Expertenkritik von Club-Ikone Mats Hummels an sich abperlen zu lassen und für seine Fußballprofis in die Bresche zu springen.