Der bundesweite Tankrabatt läuft aus. An diesem Mittwoch ist der Sprit deshalb zum letzten Mal deutlich günstiger. Ab morgen wird dann wieder die volle Energiesteuer auf Benzin oder Diesel fällig. Pro Liter Benzin müssen die Autofahrer dann wohl wieder um die zwei Euro bezahlen. Diesel dürfte rund 14 Cent pro Liter teurer werden. Der große Ansturm auf die Tankstellen im Landkreis Ludwigsburg blieb am letzten Tag des Tankrabatts jedoch erstmal aus.

In Murr und Ludwigsburg ist die Lage entspannt

„Es ist recht ruhig“, heißt es etwa von der Tankstelle Hoffmann in Ludwigsburg um die Mittagszeit. Und auch bei der Hem Tankstelle in Murr ging bis zum Mittag alles seinen normalen Gang. Am Abend zuvor war dort Super E5 und Super E10 ausverkauft gewesen, wie Kunden berichteten. Am Morgen war jedoch eine neue Lieferung gekommen, sodass alles wieder zur Verfügung stand.

An einer Marbacher Tankstelle ist ab morgens die Hölle los

Etwas anders sah es heute an der Steinmaßl-Tankstelle in Marbach aus. „Hier ist seit etwa 10 Uhr die Hölle los“, berichtet eine Mitarbeiterin. Jeder würde noch einmal tanken wollen. Schlangen bildeten sich bis zum Nachmittag jedoch keine.

ADAC hat ermittelt: Preise sind bereits wieder gestiegen

Dass die Preise bereits vor dem offiziellen Ende des Tankrabatts kräftig angezogen haben, hat der ADAC in seiner wöchentlichen Auswertung der Spritpreise ermittelt. Ein Liter Super E10 koste derzeit im bundesweiten Mittel 1,776 Euro. Im Vergleich zu Vorwoche entspräche das einem Anstieg von 4,2 Cent. Beim Diesel sei der Preissprung noch größer. Ein Liter koste derzeit im Bundesschnitt 2,075 Euro – 8,7 Cent mehr als noch vor einer Woche, so der ADAC.

Dass bereits im Vorfeld der Steueranpassung die Kraftstoffpreise wieder angehoben wurden, mache auch ein Blick auf die vergangenen 14 Tage deutlich: Nach Angaben des ADAC sind die Spritpreise hier im bundesweiten Durchschnitt um 6,8 Cent bei Super E10 und 15 Cent beim Diesel gestiegen. „Damit haben sich die Anbieter bereits vor dem Auslaufen des Tankrabatts ein erhebliches Preispolster geschaffen, das durch stärkeren Wettbewerb reduziert werden kann“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Automobilclub rät, sich vor der Fahrt zur Tankstelle zu informieren

Laut ADAC ist es im Übrigen nicht zwangsläufig, dass die Spritpreise pünktlich zum 1. September im vollen Umfang der Steueranpassung sprunghaft steigen, weil die Preise bereits gestiegen sind und die Tankstellen im eigenen Interesse im August noch niedrigversteuerten Kraftstoff in ihre Tanks gefüllt haben. Damit können sie sich auch über den 1. September hinaus auf dem Markt mit niedrigen Spritpreisen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen oder aber ihre Margen erhöhen.

Nach Empfehlung des ADAC sollten Autofahrer sich vor der Fahrt zur Tankstelle über die aktuellen Preise im näheren Umkreis informieren. Und: Wer abends tankt, kann gegenüber den Morgenstunden sparen.