Sarah Michelle Gellar zeigt sich zutiefst enttäuscht vom Aus für das Reboot von "Buffy". Die Schauspielerin kritisiert auch die Art und Weise, wie die Nachricht verkündet wurde.
Sarah Michelle Gellar (48) trifft das Aus für das "Buffy"-Reboot offenbar genauso hart wie die vielen Fans des Originals. "Damit hatte wirklich niemand gerechnet", sagte sie laut "People". Die Schauspielerin steckt mitten in der Werbetour für ihren neuen Film "Ready or Not 2", den Anruf zum Aus für "Buffy" bekam sie offenbar kurz vor der Premiere. Chloé Zhao (43, "Hamnet"), die die Pilotfolge von "Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale" inszenierte, gehörte bei der Oscarverleihung am Sonntag zu den Nominierten.