Läuten die Weihnachtszeit ein: Demi Moore vereint bei Party die 80er-Promis

"The Substance"-Star Demi Moore (62) hat bei einer privaten Party mehrere alte und neue Freunde um sich versammelt, um die Weihnachtszeit einzuläuten. Sie hat unter anderem Fotos von sich mit Molly Ringwald (56), Ralph Macchio (63) und Tony Goldwyn (64) gepostet und somit auch Teile des sogenannten Brat Packs zu einer kleinen Reunion vereint. Auf Instagram teilte Moore von sich auch Bilder mit Chloë Sevigny (50), Don Lemon (58) und ihren weiteren Freunden.

Der Begriff Brat Pack bezeichnet eine Gruppe von Schauspielerinnen und Schauspielern, die vor allem in den 1980er-Jahren häufig gemeinsam in Produktionen aufgetreten sind. Offenbar handelte es sich bei der Party gleichzeitig um eine verspätete Geburtstagsfeier für die Schauspielerin, die im November 62 Jahre alt geworden ist. Moore ist dabei zu sehen, wie sie Kerzen auf einer Torte auspustet.

"Wir läuten die Weihnachtszeit mit Wiedersehen aller Art ein!", schrieb Moore in der Bildunterschrift ihres aktuellen Beitrags. Auch ihr mittlerweile berühmter Chihuahua Pilaf darf auf den Schnappschüssen nicht fehlen. "Pilaf und ich hatten die beste Zeit beim Feiern mit alten und neuen Freunden."

Ringwald und Moore gehörten beide zum Brat-Pack-Kreis, obwohl sie damals nicht gemeinsam in einem Film auftraten. Erst Anfang dieses Jahres hatten sie beide neben Sevigny Rollen in "Feud: Capote vs. The Swans". Gegenüber "ExtraTV" schwärmte Ringwald im Zuge der damaligen Promotion-Arbeit: "Ich habe Demi immer bewundert. [...] Ich habe eine Menge Rollen an diese Dame verloren." Damals hätten sie sich aber nicht wirklich gekannt.

Demi Moore sprach kürzlich über kranken Bruce Willis

Demi Moore, die von 1987 bis 2000 mit Bruce Willis (69) verheiratet war, lieferte kürzlich im "CNN"-Interview einen Einblick in den Umgang mit dem an frontotemporaler Demenz erkrankten Actionhelden. Er befinde sich derzeit "in einem sehr stabilen Zustand": "Es ist für jeden, der damit zu tun hat, so wichtig, ihn dort abzuholen, wo er gerade ist, und von diesem Punkt aus gibt es so viel Liebe und Freude."