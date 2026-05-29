Lästige Gastritis: Udo Lindenberg meldet sich aus dem Krankenhaus

Udo Lindenberg liegt im Krankenhaus. Diese Nachricht sorgte am Freitagmittag für Besorgnis. Nun erklärt der Sänger selbst, was hinter dem Klinikaufenthalt steckt.

Am Freitagmittag wurde bekannt, dass Udo Lindenberg (80) im Krankenhaus liegt. Nun meldet sich der Panikrocker selbst zu Wort und gibt Entwarnung. In einem Statement bedankt er sich zunächst für die vielen Glückwünsche, die ihn zu seinem 80. Geburtstag erreicht haben. Dann erklärt er: "Nebenbei lass ich mir gerade mal wieder von den Doktoren meine lästige Gastritis verscheuchen - die schaut ja leider ab und zu vorbei - und wenn ich schon mal dabei bin, kriegt der ganze Body gleich seinen Check-up."

Den regelmäßigen Check-up lasse er ohnehin einmal im Jahr machen, erklärt Lindenberg weiter. Das könne er nur jedem empfehlen, "wenn man in ein gewisses Alter kommt". Schließlich solle "der Laden" noch ein bisschen durchhalten: "Mindestens bis 100!" Seinen Fans gibt er mit auf den Weg: "Also: Passt auf euch auf - und nochmal danke für euren ganzen Zauber."

Gastritis und Routine-Check

Am vergangenen Donnerstag hatte sich der Musiker laut Pressemitteilung für einen geplanten Routine-Check in eine Hamburger Klinik begeben. Nach seinem 80. Geburtstag am 17. Mai und einem Schottland-Urlaub stellte sein Hausarzt eine Magenschleimhautentzündung fest, die aktuell behandelt wird. Der Aufenthalt im Krankenhaus sei demnach genutzt worden, um die Behandlung mit dem ohnehin geplanten Gesundheitscheck zu verbinden.

Zuvor war bekannt geworden, dass Udo Lindenberg aus gesundheitlichen Gründen einen Auftritt absagen musste. Die Brost-Stiftung teilte mit, dass "Udo Lindenberg & Friends" am 3. Juni in Gronau nicht stattfinden könne. In der Erklärung hieß es, Lindenberg befinde sich derzeit in "krankenhäuslicher Behandlung" und könne nicht teilnehmen.