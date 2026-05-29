Lästige Gastritis: Udo Lindenberg meldet sich aus dem Krankenhaus

Udo Lindenberg liegt im Krankenhaus. Diese Nachricht sorgte am Freitagmittag für Besorgnis. Nun erklärt der Sänger selbst, was hinter dem Klinikaufenthalt steckt.
Am Freitagmittag wurde bekannt, dass Udo Lindenberg (80) im Krankenhaus liegt. Nun meldet sich der Panikrocker selbst zu Wort und gibt Entwarnung. In einem Statement bedankt er sich zunächst für die vielen Glückwünsche, die ihn zu seinem 80. Geburtstag erreicht haben. Dann erklärt er: "Nebenbei lass ich mir gerade mal wieder von den Doktoren meine lästige Gastritis verscheuchen - die schaut ja leider ab und zu vorbei - und wenn ich schon mal dabei bin, kriegt der ganze Body gleich seinen Check-up."