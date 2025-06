Lässiges Selfie: Drew Barrymore zeigt sich ohne Make-up

Drew Barrymore (50) zeigt sich von ihrer ganz natürlichen Seite - und begeistert damit ihre Fans. Auf ihrem Instagram-Account postete die Schauspielerin ein Selfie, auf dem sie ungeschminkt in die Kamera lächelt - und dabei strahlend ihre kleinen Fältchen und ein paar graue Strähnen präsentiert. "50 = Die B-Seite des Lebens - wo die wirkliche Magie zu wirken beginnt!", schreibt Barrymore zu dem Beitrag. Für die 50-Jährige ist das Älterwerden ganz offensichtlich kein Grund zur Sorge - sondern ein Anlass zum Feiern.

Auch ihre Fans zeigen sich begeistert: In den Kommentaren loben sie Drew Barrymore für ihr natürliches Selfie. "Die 50 steht dir gut! Du siehst wunderschön aus, Drew", schwärmt ein User. Ein anderer schreibt begeistert: "Wunderschön! Du strahlst von innen heraus!"

Lesen Sie auch

Drew Barrymore hält nichts von Schönheitseingriffen

Dass es Drew Barrymore wichtig ist, würdevoll zu altern, machte sie bereits in ihrer "The Drew Barrymore Show" deutlich. "Ich habe nichts machen lassen und ich möchte versuchen, dass das so bleibt", erklärte sie dem Publikum. Für sie sei ein Lächeln besser "als jeder Lippenstift, den man kaufen kann".

Gleichzeitig betonte Barrymore aber auch: "Macht, was immer für euch funktioniert. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass man andere Leute nicht verurteilen sollte, weil sie Dinge anders machen."