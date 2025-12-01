Ellie Goulding sorgte bei den Fashion Awards für eine Überraschung: Die britische Popsängerin zeigte stolz ihren Babybauch und bestätigte damit, dass sie und ihr zehn Jahre jüngerer Freund Nachwuchs erwarten.

Mit einem selbstbewussten Auftritt hat Ellie Goulding (38) ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Bei den Fashion Awards in London präsentierte sich die britische Sängerin in einem bauchfreien schwarzen Outfit und ließ damit keinen Zweifel mehr an den Baby-Neuigkeiten. Der Vater des Kindes ist laut "The Sun" Gouldings Partner, Schauspieler Beau Minniear (28).

Schwarzer Look auf blauem Teppich Die Musikerin erschien zu dem Event in der Londoner Royal Albert Hall in einem schwarzen Komplett-Look, zu dem neben dem entscheidenden Top auch eine Culotte-Hose und ein bodenlanger Mantel gehörten. Als Accessoire wählte Goulding eine dunkle Sonnenbrille, mit der sie auf dem blauen Teppich für die Fotografen posierte.

Die Beziehung von Goulding und Minniear entwickelt sich rasant. Erst im Juli dieses Jahres berichtete "The Sun" erstmals über heimliche Treffen der beiden. Minniear, der bislang vor allem durch kleinere Rollen in Independent-Produktionen und amerikanischen Fernsehserien bekannt wurde, und die Chartstürmerin verbrachten über den Sommer einen Kurzurlaub in Italien, bevor sie ihre Liebe auch in London nicht mehr versteckten.

Ihren ersten großen gemeinsamen Auftritt absolvierte das Paar bei einem Boxkampf im Wembley-Stadion. Seitdem zeigten sie sich immer wieder zusammen und Minniear postete verliebte Schnappschüsse auf Instagram.

Für die Interpretin von Hits wie "Love Me Like You Do" ist es bereits das zweite Kind. Aus ihrer Ehe mit dem Kunsthändler Caspar Jopling (33) stammt Sohn Arthur, der mittlerweile vier Jahre alt ist. Die beiden hatte 2019 geheiratet, gaben jedoch im Februar 2024 ihre Trennung bekannt.