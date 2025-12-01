Ellie Goulding sorgte bei den Fashion Awards für eine Überraschung: Die britische Popsängerin zeigte stolz ihren Babybauch und bestätigte damit, dass sie und ihr zehn Jahre jüngerer Freund Nachwuchs erwarten.
Mit einem selbstbewussten Auftritt hat Ellie Goulding (38) ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Bei den Fashion Awards in London präsentierte sich die britische Sängerin in einem bauchfreien schwarzen Outfit und ließ damit keinen Zweifel mehr an den Baby-Neuigkeiten. Der Vater des Kindes ist laut "The Sun" Gouldings Partner, Schauspieler Beau Minniear (28).