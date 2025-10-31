Bei der Londoner Premiere seiner neuen Serie "The Death of Bunny Munro" zeigte sich Matt Smith in Begleitung seiner Schwester Laura. Die beiden gaben in Sachen Mode ein gegensätzliches Duo ab.

Der britische Schauspielstar Matt Smith (43) durfte sich am Donnerstagabend über eine besondere Begleitung freuen: Bei der Premiere von "The Death of Bunny Munro" in der Londoner Royal Festival Hall stand der 43-Jährige gemeinsam mit seiner Schwester Laura vor den Fotografen. Solche gemeinsamen Auftritte der Geschwister sind selten - umso mehr Aufmerksamkeit zog das Duo auf dem roten Teppich auf sich.

Lässig versus glamourös Der "Doctor Who"-Star präsentierte sich gewohnt stylisch in einer Lederjacke und setzte mit einer Sonnenbrille einen coolen Akzent. Seine Schwester, die laut "Daily Mail" als Tänzerin arbeitet, wählte für den Abend ein auffälliges rosa Paillettenkleid mit Federdetails und kombinierte dazu silberne High Heels. Die Geschwister scheinen ein inniges Verhältnis zu haben. Ein Instagram-Clip deutet an, dass die beiden auch Matt Smiths Geburtstag am 28. Oktober gemeinsam zelebriert haben.

Mit "The Death of Bunny Munro" wagt sich Smith, der durch Serien wie "House of the Dragon" oder "The Crown" bekannt ist, erneut in neues Terrain. Die sechsteilige Serie stammt von den Machern des Netflix-Erfolgs "Baby Reindeer". In der Hauptrolle verkörpert der britische Schauspieler Bunny, einen selbsternannten Frauenhelden, der als Haustürverkäufer für Beauty-Produkte arbeitet.

Nach dem Suizid seiner Frau Libby nutzt Bunny seinen Job hauptsächlich für sexuelle Eroberungen. Gleichzeitig muss er sich um seinen kleinen Sohn Bunny Jr. kümmern - eine Aufgabe, für die er nur unzureichend gerüstet ist. Er nimmt den Jungen mit auf eine immer chaotischer werdende Verkaufstour entlang der Küste von Brighton.

Als Vorlage dient ein Roman von Musiker und Autor Nick Cave (68), der auch hinter den Kulissen an der Produktion beteiligt war. Smith selbst fungierte neben seiner Schauspielarbeit ebenfalls als Executive Producer der Serie.