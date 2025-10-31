Bei der Londoner Premiere seiner neuen Serie "The Death of Bunny Munro" zeigte sich Matt Smith in Begleitung seiner Schwester Laura. Die beiden gaben in Sachen Mode ein gegensätzliches Duo ab.
Der britische Schauspielstar Matt Smith (43) durfte sich am Donnerstagabend über eine besondere Begleitung freuen: Bei der Premiere von "The Death of Bunny Munro" in der Londoner Royal Festival Hall stand der 43-Jährige gemeinsam mit seiner Schwester Laura vor den Fotografen. Solche gemeinsamen Auftritte der Geschwister sind selten - umso mehr Aufmerksamkeit zog das Duo auf dem roten Teppich auf sich.