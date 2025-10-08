Lässig mit Baseball-Kappe: Tom Hanks fährt U-Bahn wie jeder andere

1 Tom Hanks sorgte in New York für überraschte Gesichter. Foto: Ron Adar/Shutterstock

Überraschung in New York: Tom Hanks fährt ganz selbstverständlich mit der U-Bahn durch die Stadt. Trotz Baseballkappe und Maske wird der Oscarpreisträger von Fahrgästen erkannt.











Überraschung in der New Yorker U-Bahn: Niemand Geringerer als Oscarpreisträger Tom Hanks (69) mischte sich unter die Fahrgäste. Auf Fotos, die die britische Zeitung "Daily Mail" veröffentlichte, ist der Schauspieler in einer khakifarbenen Jacke und einem dunkelgrauen Pullover zu sehen. Ergänzt wurde sein Outfit durch eine olivgrüne Yankees-Baseballkappe und eine Schutzmaske. Doch aufmerksame Mitfahrer ließen sich nicht täuschen, erkannten den Hollywoodstar und hielten den Moment auf Fotos fest, die später im Internet die Runde machten.