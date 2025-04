1 Justin und Hailey Bieber sind seit 2018 verheiratet. Foto: imago/Cover-Images / thecelebrityfinder

Justin und Hailey Bieber trotzen den Gerüchten über eine vermeintliche Ehekrise im Partnerlook. In Los Angeles zeigten sie sich auf dem Weg zum Lunch-Date in lässigen Outfits.











Justin (31) und Hailey Bieber (28) haben sich nach den Gerüchten über eine Ehekrise im Partnerlook präsentiert. Wie "Page Six" zeigt, wählten der Sänger und das Model für ein gemeinsames Mittagessen am Samstag in Los Angeles lässige Outfits.