Lässig auf rotem Teppich: Richard Gere und Alejandra Silva posieren in Madrid

In seiner neuen Wahlheimat Madrid: Richard Gere posiert mit Gattin Alejandra Silva. Die beiden stellten in der spanischen Hauptstadt eine gemeinsame Dokumentation vor.
Seit über einem Jahr lebt Richard Gere (76) mit seiner Frau Alejandra Silva (42) in deren Geburtsland Spanien. In seiner neuen Heimatstadt Madrid zeigte sich der Hollywoodstar mit seiner Gattin bei der Premiere ihrer gemeinsamen Doku "What Nobody Wants To See". Mit dem Kurzfilm wollen die beiden auf das Schicksal von Obdachlosen aufmerksam machen.