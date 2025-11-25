Lässig auf rotem Teppich: Richard Gere und Alejandra Silva posieren in Madrid

In seiner neuen Wahlheimat Madrid: Richard Gere posiert mit Gattin Alejandra Silva. Die beiden stellten in der spanischen Hauptstadt eine gemeinsame Dokumentation vor.

Seit über einem Jahr lebt Richard Gere (76) mit seiner Frau Alejandra Silva (42) in deren Geburtsland Spanien. In seiner neuen Heimatstadt Madrid zeigte sich der Hollywoodstar mit seiner Gattin bei der Premiere ihrer gemeinsamen Doku "What Nobody Wants To See". Mit dem Kurzfilm wollen die beiden auf das Schicksal von Obdachlosen aufmerksam machen.

Richard Gere und Alejandra Silva zeigten sich innig auf dem roten Teppich. Er legte seinen Arm um sie, als sie für die Fotografen posierten. Der "Pretty Woman"-Star trug einen dunkelblauen Anzug, bei seinem Einreiher hatte er nur einen der beiden Knöpfe geschlossen.

Unter dem Sakko trug Richard Gere ein weißes Hemd, der oberste Knopf war lässig geöffnet. Wie auf Bildern von dem Event zu sehen ist, legte Alejandra Silva ihrem Gatten später einen Schal um die Schulter.

Alejandra Silva präsentierte einen schwarzen Anzug mit Satinrevers. Dazu trug sie ebenfalls schwarze High Heels und silbern funkelnde Ohrringe.

Glücklicher als je zuvor in Spanien

Richard Gere und Alejandra Silva sind seit 2018 verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne, Alexander (6) und James (5). Ende 2024 gaben sie bekannt, nach Spanien ziehen zu wollen. Nachdem seine Frau sieben Jahre mit ihm in den USA gelebt habe, sei es nur fair, dass sie nun in ihre Heimat wechseln, erklärte Gere in der "Tonight Show With Jimmy Fallon". Außerdem seien seine Söhne zweisprachig aufgewachsen, sie würden in Spanien "aufblühen", sagte er.

Sie seien in Spanien so glücklich wie nie, sagte Richard Gere zudem im Januar 2025 zur spanischen Ausgabe der Zeitschrift "Elle". "Wir sind glücklicher als je zuvor. [Alejandra], weil sie zu Hause ist und ich, weil ich glücklich bin, wenn sie glücklich ist", erklärte der Hollywoodstar.

Richard Gere ist seit Jahrzehnten für sein gesellschaftliches Engagement bekannt. Seine neue Doku ist in Zusammenarbeit mit der Organisation "Hogar Si" entstanden, die 1998 in Spanien gegründet wurde und sich für die Rechte von Wohnungslosen einsetzt.