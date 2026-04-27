Lärmschutz an der Strohgäubahn: Ministeriums-Brief weckt Hoffnung – „Der Zeitplan ist total unrealistisch“

Eine Zusage für Lärmschutzwände lässt Anwohner aufatmen, aber auch zweifeln. Ein Beteiligter äußert Bedenken zum angekündigten Baubeginn.
Erfreut, ungläubig, skeptisch – so reagieren die Anwohner der Strohgäubahn auf eine Ankündigung des baden-württembergischen Verkehrsministeriums, es werde ein Lärmschutz entlang der Schienen gebaut. Es sei die „Errichtung von Lärmschutzwänden an der Betriebswerkstatt der Strohgäubahn ins Auge gefasst“, teilte das Ministerium schriftlich vor wenigen Wochen dem Korntaler Klaus Föll mit. Seit mehr als zehn Jahren streiten er und Thomas Herwig mit den Behörden unter anderem um einen Lärmschutz entlang der Bahntrasse. Jetzt soll dieser endlich kommen?