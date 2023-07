Lärmproblem am Max-Eyth-See in Stuttgart

1 An dieser Uferseite vom Bootsverein bis in Richtung Klassenzimmer am See hielten sich am Samstag vergangener Woche von 20.30 Uhr an bis zu 400 Jugendliche auf. Die Polizei erhielt zahlreiche Lärmbeschwerden und schickte die Besucher gruppenweise heim. Foto: Iris Frey

Rund 400 junge Menschen sind kürzlich am Max-Eyth-See von der Polizei des Platzes verwiesen worden. Anwohner hatten sich wegen Lärm beschwert. Bezirksvorsteher Ralf Bohlmann kündigt Termin mit OB Frank Nopper an.









Hofen - Verlagert sich jetzt die Szene der Jugendlichen, die sich in der Stuttgarter Innenstadt nicht mehr aufhalten sollen, an den Max-Eyth-See? Diese Frage stellte sich am Samstagabend vergangener Woche die Polizei. Denn: Ab 20.30 Uhr bekam sie mehrere Anrufe von Anwohnern des Max-Eyth-Sees, die sich wegen Lärm beschwerten. Um die Zeit hielten sich rund 100 Jugendliche insbesondere im Bereich der Uferzeile vom Bootsverein bis hin zum Klassenzimmer am See auf, wie Polizeisprecherin Elena Marino auf Nachfrage erklärte.