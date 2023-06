1 Von der Ludwigsburger Südstadt in die Welt: In der Kammererstraße betreibt Stihl sein Logistikzentrum. Foto: Jürgen Bach

Dröhnende Lastwagen, ruinierte Nerven: Anwohner in der Kammererstraße in Ludwigsburg kämpfen seit Jahren gegen den Lärm, der vom Logistikzentrum der Firma Stihl ausgeht. Sie haben recht – doch das zu beweisen war ziemlich schwierig.









Auf den ersten Blick wirkt Christian Müllers Glück vollkommen. Eine schöne Wohnung, ein lauschiger Garten, vor Kurzem ist er auch noch Vater geworden. Tatsächlich jedoch ist sein Glück alles andere als vollkommen. „Wir sind angespannt bis in die Haarspitzen“, sagt Christian Müller, der in Wahrheit anders heißt. Sein echter Name – und der seiner Mitstreiter – soll nicht in der Zeitung stehen, weil er nicht zur Galionsfigur werden will im Kampf gegen die Firma Stihl auf dem Nachbarareal. Sie ist es, die ihm, seiner Familie und seinen Nachbarn im Haus das Leben schwer macht.