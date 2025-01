Lärmaktionsplan erfüllt EU-Anforderungen nicht: Deutsche Umwelthilfe nimmt Filderstadt ins Visier

Haushalt 2025 in Deizisau Gemeinderat über Mietpreise: „Deizisau darf nicht zum Prenzelberg werden“

Harmonie in Deizisau: Alle Gemeinderäte haben dem Haushaltsplan der Verwaltung für 2025 zugestimmt. Kritik äußern die Fraktionen jedoch an der geplanten Schuldenaufnahme, am schleppenden Glasfaserausbau und an den hohen Mietpreisen.