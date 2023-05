1 Dauerrauschen in Kirchheim am Neckar: Mit neuen Messgeräten soll Lärm- und Schadstoffquellen und -mengen jetzt genau aufgedröselt werden Foto: Jürgen Bach

Kirchheim am Neckar erstickt im Verkehr. Jetzt soll genau gemessen werden, wie Lärm und Schadstoffe den Ort an den Rand des Infarkts bringen. Ob das als Argumentationshilfe für eine Umgehung dienen kann?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kirchheim am Neckar - Der Zeitpunkt hätte nicht sinnfälliger gewählt werden können, um die Dringlichkeit des Anliegens zu demonstrieren. Es ist 17 Uhr, auf dem Schillerplatz in Kirchheim am Neckar versteht man sein eigenes Wort nicht. Alptraumartig tuckert eine endlose Auto- und Lastwagen-Kolonne im Stop-and-go durch den Ortskern. Auf den schmalen Gehwegen kommen kaum zwei Menschen aneinander vorbei. Und als Rolf Riecker, Vorsitzender der Bürgerinitiative „B 27 raus aus Kirchheim“ ein Transparent ausrollen und mit Mitstreitern hochheben will, muss er aufpassen, dass ihn nicht ein ausschwenkender Anhänger ausknockt.