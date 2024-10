Lärm in Filderstadt: Kippt der Lärmaktionsplan in Filderstadt?

1 Ortsdurchfahrt Bernhausen – hier im Filderstädter Stadtteil gilt schon Tempo 30. Zählungen und Hochrechnungen zeigen allerdings, dass es immer noch zu laut ist. Foto: Caroline Holowiecki

Erst große Zustimmung, nun wieder Verweigerung: Die Mitglieder des Gemeinderats finden keine einheitliche Linie in Sachen Lärmaktionsplan. Was, wenn das gesetzlich vorgeschriebene Papier scheitert?











Der Lärmaktionsplan gerät in Filderstadt zur Hängepartie. Bereits im Mai hatte es im vorberatenden Ausschuss viel Kritik am Entwurf des Maßnahmenkatalogs für mehr Schutz vor Straßenlärm in der Stadt gegeben. Im Juni hatte dann doch eine deutliche Mehrheit des Gemeinderats zugestimmt, der Technische Ausschuss hat das Planwerk in seiner jüngsten Sitzung überraschend wieder mehrheitlich abgelehnt – dabei war über die Sommerpause eigentlich nichts verändert worden.