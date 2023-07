1 In Stuttgart hat die Polizei die Autoposer-Szene schon länger im Blick. Nun schwappt die Welle offenbar auch auf die Filder Foto: dpa/Uwe Anspach

Bürger in Filderstadt klagen über Autoposer, die abends und an Wochenenden auf der Karlstraße die Motoren heulen lassen. Gibt es dort eine Szene? Und was können Lärmgeplagte überhaupt tun?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bernhausen - Der Lärm hat sich längst in Reiner Bührers Leben eingenistet. Gleich hinter seinem Garten verläuft die Karlstraße, eine Hauptverbindung in Bernhausen. Am einen Ende sind große Geschäfte, am anderen der Bahnhof, und zwischendrin rollt pausenlos der Verkehr. Gegen das Dauerpoltern von Autos, Lastwagen und Bussen hat er dreifach verglaste Türen und Fenster einbauen lassen. Doch es droht noch mehr Lärm. Durch die Verlängerung der S-Bahn stehen den Nachbarn langwierige Bauarbeiten ins Haus. Anwohner haben sich daher in der Bürgerinitiative KAFI, kurz für Karl- und Filderbahnstraße, zusammengeschlossen und fordern unter anderem eine Lärmschutzwand.