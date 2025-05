Lärm in Asperg und Tamm: Helikopter im Tiefflug schrecken Anwohner auf

1 Relativ nah über den Häusern flog dieser Helikopter in Tamm und Asperg. Foto: Andreas Essig

Stundenlang sind in den vergangenen Tagen Helikopter über Tamm und Asperg (Kreis Ludwigsburg) gekreist. Woher sie kommen und was sie dort machen, ist im Rathaus unbekannt.











Link kopiert



In den Sozialen Medien ist das Rätselraten in einschlägigen Gruppen für Bewohner aus Tamm und Asperg groß. Am Mittwoch und nun am Feiertag, 1. Mai, melden Bürger, dass ein oder zwei Helikopter tief über die Ortschaften fliegen und dabei stundenlang für Lärm sorgen. Das hat vor allem am Feiertag vielen wohl die Freude am heimischen Grillfest im Garten getrübt. Aber woher kommen die Hubschrauber und was ist das Ziel der Aktion?