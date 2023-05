10 Schön in die Kurve legen – so mögen es viele Motorradfahrer. Die kurvige Schwarzwaldhochstraße ist ideal dafür. (Symbolbild) Foto: imago/Arnulf Hettrich

Die Schwarzwaldhochstraße steht bei Motorradfahrern hoch im Kurs. Anwohner klagen über Lärm, Biker halten die Beschwerden für übertrieben, Gastrobetriebe freuen sich.









Wenn die rechte Hand am Lenker den Gashahn aufdreht, die Tachonadel in den hohen Drehzahlbereich wandern und den Motor der Maschine schön brummen lässt, dann macht Motorradfahren besonders Spaß. Wer mal auf einem Zweirad gesessen hat, kennt dieses Gefühl, der Körper schüttet Glückshormone aus. In schöner grüner Landschaft mit vielen Kurven lässt sich dieser Geschwindigkeitsrausch noch viel besser erleben. Kein Wunder also, dass die Schwarzwaldhochstraße zwischen Freudenstadt und Baden-Baden bei Motorradfahrern hoch im Kurs steht: kurvenreich, herrliche Ausblicke über den Schwarzwald, mächtige Tannen rechts und links der Fahrbahn. Da schlägt das Biker-Herz höher.