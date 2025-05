Unfall in Großsachsenheim Autofahrerin übersieht Radlerin in Kreisverkehr

Eine VW-Fahrerin wollte in Großsachsenheim (Kreis Ludwigsburg) in den Kreisverkehr an der Ludwigsburger Straße einfahren. Durch die tief stehende Sonne übersah sie dabei allerdings eine Radfahrerin.