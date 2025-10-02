Lärm auf dem Volksfest: Wo der Wasen am lautesten ist

Fahrgeschäfte, Festzelte, kreischende Besucher: Auf dem Wasen kann es ganz schön laut zugehen. Wo sind die lautesten Orte, wo die ruhigsten? Wir haben nachgemessen.
Nach einem Besuch beim Cannstatter Volksfest kann einem der Kopf dröhnen, nicht nur alkoholbedingt. Das Volksfest ist eine ziemlich laute Veranstaltung. Wie laut genau? Das wird immer wieder gefragt und auch gemessen. Eine flächendeckende Darstellung der besonders lauten oder ruhigen Orte am Wasen ist bislang öffentlich nicht verfügbar.