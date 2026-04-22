Längster Flow Trail Tirols startet: Kitzbühel eröffnet neue Bike-Strecken für den Sommer

Kitzbühel startet in die Sommersaison: Am 4. Juni eröffnet der Kirchberg Trail - mit zehn Kilometern der längste Flow Trail Tirols. Doch auch Wanderer kommen auf ihre Kosten: Über tausend Kilometer Wege durchziehen die Region, die seit 2019 mit dem Europäischen Wandergütesiegel zertifiziert ist.
Am 4. Juni fällt in Kitzbühel der Startschuss für eine Premiere: Der neue Kirchberg Trail wird eröffnet - mit rund zehn Kilometern der längste Flow Trail Tirols. Die Strecke führt von der Bergstation der Fleckalmbahn durchgehend bis ins Tal und ist für Einsteiger ebenso geeignet wie für ambitionierte Mountainbiker. Mit einem durchschnittlichen Gefälle von 9,6 Prozent wurde die Route als S2-Trail eingestuft - also als mittelschwer.