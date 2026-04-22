Längster Flow Trail Tirols startet: Kitzbühel eröffnet neue Bike-Strecken für den Sommer

Kitzbühel startet in die Sommersaison: Am 4. Juni eröffnet der Kirchberg Trail - mit zehn Kilometern der längste Flow Trail Tirols. Doch auch Wanderer kommen auf ihre Kosten: Über tausend Kilometer Wege durchziehen die Region, die seit 2019 mit dem Europäischen Wandergütesiegel zertifiziert ist.

Am 4. Juni fällt in Kitzbühel der Startschuss für eine Premiere: Der neue Kirchberg Trail wird eröffnet - mit rund zehn Kilometern der längste Flow Trail Tirols. Die Strecke führt von der Bergstation der Fleckalmbahn durchgehend bis ins Tal und ist für Einsteiger ebenso geeignet wie für ambitionierte Mountainbiker. Mit einem durchschnittlichen Gefälle von 9,6 Prozent wurde die Route als S2-Trail eingestuft - also als mittelschwer.

Der offizielle Spatenstich für das Projekt fand im Juli 2025 statt. Rund 1,5 Millionen Euro investierte die Region in den Neubau, der Teil des Trail-Netzwerks der Kitzbüheler Alpen ist. Der Kirchberg Trail ergänzt bestehende Strecken wie den Fleckalm Trail, den Bike Trail Hahnenkamm oder den Lisi Osl Trail und schafft neue Kombinationsmöglichkeiten für Biker unterschiedlicher Könnensstufen.

Wie viele alpine Destinationen setzt auch Kitzbühel verstärkt auf Investitionen in den Sommertourismus, um alternative Angebote zum klimaabhängigen Wintersport zu schaffen. Bei Planung und Bau des Kirchberg Trails legte man laut Kitzbühel Tourismus Wert auf Umweltverträglichkeit. Sensible Bereiche wurden demnach bewusst umfahren oder behutsam integriert, Holzstege und Rastplätze dort eingesetzt, wo sie sinnvoll sind. Die Strecke soll zudem helfen, Mountainbiker gezielter zu lenken sowie die Wege von Bikern und Wanderern besser voneinander zu trennen.

800 Kilometer Biken - 1.000 Kilometer Wandern

Insgesamt stehen in Kitzbühel rund 800 Kilometer ausgewiesene Rad- und Mountainbike-Strecken zur Verfügung, die Touren für verschiedene Schwierigkeitsgrade bieten. Neben klassischen Routen gewinnen auch E-Bike-Angebote an Bedeutung.

Doch Kitzbühel ist nicht nur für Mountainbiker interessant. Die Region wurde 2019 als erste Destination mit dem Europäischen Wandergütesiegel ausgezeichnet und 2024 rezertifiziert. Über tausend Kilometer Wanderwege durchziehen die Berge rund um die Gamsstadt - von einfachen Familientouren bis zu anspruchsvollen Gipfelwanderungen. Die beiden offiziellen "Österreichischen Wanderdörfer" Aurach und Jochberg sowie die Leitwege "Gamsroas - Das 9 Gipfel Erlebnis" und "Sintersbacher Wasserfall" erhielten das Gütesiegel bis 2027. Das Wegenetz reicht von gemütlichen Höhenlinienwanderungen mit Bergbahnunterstützung bis zu fordernden alpinen Routen.

Ein besonderes Erlebnis ist das Frühstück am Berg: Auf neun Kitzbühler Hütten können Gäste den Tag kulinarisch und regional beginnen. Die Hütten sind über das gesamte Wandergebiet verteilt und oft auch mit den Bergbahnen bequem zu erreichen. Praktisch: Mit der KitzCard, die Gäste von ihren Unterkünften wie Hotels oder Ferienwohnungen erhalten, können Urlauber während ihres Aufenthalts im Mai, Juni, September und Oktober 2026 täglich eine kostenlose Berg- und Talfahrt wahrnehmen.