Die australische Airline Qantas kündigt die längste Direktverbindung der Welt an - ab 2027 soll eine eigens angefertigte Airbus-Maschine zwischen London und Sydney verkehren. Die wichtigsten Infos.
Die australische Fluggesellschaft Qantas hat die erste Strecke ihres lange erwarteten Projekts "Project Sunrise" offiziell bestätigt. Von Oktober 2027 an sollen täglich Direktflüge zwischen Sydney und London abheben. Zum ersten Mal überhaupt wird die legendäre "Kangaroo Route" damit ohne Zwischenstopp von der australischen Ostküste aus geflogen. Das Wichtigste über die längste planmäßige Passagierverbindung der Welt.