Die australische Airline Qantas kündigt die längste Direktverbindung der Welt an - ab 2027 soll eine eigens angefertigte Airbus-Maschine zwischen London und Sydney verkehren. Die wichtigsten Infos.

Die australische Fluggesellschaft Qantas hat die erste Strecke ihres lange erwarteten Projekts "Project Sunrise" offiziell bestätigt. Von Oktober 2027 an sollen täglich Direktflüge zwischen Sydney und London abheben. Zum ersten Mal überhaupt wird die legendäre "Kangaroo Route" damit ohne Zwischenstopp von der australischen Ostküste aus geflogen. Das Wichtigste über die längste planmäßige Passagierverbindung der Welt.

Die reine Flugzeit zwischen Sydney und London soll je nach Wind und Route zwischen 19 und 22 Stunden liegen. Gegenüber den heutigen Verbindungen mit Zwischenstopp, etwa über Singapur, spart der Direktflug nach Angaben der Airline bis zu vier Stunden Reisezeit.

Bekannt gegeben wurde die Entscheidung bei einem Termin im Airbus-Werk im französischen Toulouse, wo Qantas die erste in den eigenen Farben lackierte Maschine präsentierte. Konzernchefin Vanessa Hudson kündigte an, dass die rekordverdächtige Strecke rechtzeitig zur IATA-Wintersaison 2027/28 starten soll; der erste Flug ist für Oktober 2027 geplant.

"Den letzten Zwischenstopp streichen"

Für Qantas ist der Schritt mehr als eine Fahrplanänderung. Hudson sprach vom bedeutendsten Schritt in der 105-jährigen Geschichte des Konzerns. "Seit wir 1947 erstmals die Kangaroo Route geflogen sind, mit sieben Zwischenstopps auf dem Weg nach London, hat jede Flugzeuggeneration einen Stopp aus der Reise herausgenommen. Heute streichen wir den letzten", sagte die CEO.

Die historische Kangaroo Route führte über Jahrzehnte in mehreren Etappen von Australien nach Großbritannien. Der neue Direktflug soll künftig parallel zu den bestehenden Verbindungen Perth-London und Sydney-Singapur-London betrieben werden.

Eigens entwickelter Airbus mit Sternennamen

Das passende Flugzeug dafür ist der Airbus A350-1000ULR. Um die Strecke zu schaffen, erweiterte Airbus die Reichweite des Basismodells A350-1000 um rund 1.000 nautische Meilen, indem ein 20.000-Liter-Zusatztank im hinteren Mittelteil eingebaut wurde. Bestellt wurden die zwölf Maschinen bereits im Mai 2022; die erste soll im April 2027 ausgeliefert werden und trägt den Namen "Vega".

Der Name erinnert an ein Catalina-Flugboot, das 1943 in Funkstille über den Indischen Ozean flog, sowie an den Navigationsstern, an dem sich die Besatzung damals orientierte. Die erste A350-1000ULR für Qantas absolvierte Anfang Juni 2026 als Testflugzeug ihren Erstflug von Toulouse aus. Sie durchläuft ein rund zweimonatiges Test- und Zertifizierungsprogramm und wird anschließend für den kommerziellen Einsatz umgerüstet. Parallel dazu befindet sich eine zweite Maschine bereits in der Endfertigung; sie soll im April 2027 an die Airline ausgeliefert werden.

Wenige Sitze und weitere Strecken

Ein besonderes Merkmal ist die Auslegung der Kabinen. Jede Maschine wird mit nur 238 Sitzen in vier Klassen ausgestattet, um den Komfort auf der Ultralangstrecke zu erhöhen. Die Konfiguration umfasst sechs First-Class-Suiten, 52 Business-Class-Sitze, 40 Plätze in der Premium Economy und 140 in der Economy. Qantas spricht von der geringsten Sitzdichte aller derzeit eingesetzten A350-1000 weltweit.

Noch trägt eine andere Verbindung die Krone. Der derzeit längste planmäßige Nonstopflug ist die Strecke von Singapore Airlines zwischen Singapur und New York über 15.349 Kilometer in knapp 19 Stunden. Ein wesentlicher Unterschied: Auf diesem Flug gibt es keine Economy-Klasse. Die weiteste Strecke, die Reisende derzeit in der Economy nonstop zurücklegen können, fliegt ebenfalls Qantas: von London nach Perth über 14.499 Kilometer in 16 bis 18 Stunden.

Mit London ist das Projekt nicht abgeschlossen. Als nächste Strecke ist Sydney-New York bestätigt; der genaue Starttermin soll 2027 bekannt gegeben werden. Tickets für die Strecke Sydney-London sollen im Februar 2027 in den Verkauf gehen, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und der Zulassung des Flugzeugs.