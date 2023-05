1 Das Fest wird auch in diesem Jahr wieder eine Etage nach oben verlegt. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Am 26. und 27. Mai bitten die Weingärtner aus Mundelsheim wieder zum Käsbergfest. Wie im vergangenen Jahr, als man aufgrund des heftigen Unwetters und seinen Folgen umziehen musste, auf dem oberen Weg des Käsbergs.









Feiern und Wein genießen an der längsten Tafel im Neckartal – das kann man am 26. und 27. Mai wieder, wenn die Mundelsheimer Weingärtner zu ihrem Käsbergfest bitten. In diesem Jahr wird das Traditionsfest bereits zum 13. Mal in der Weinberglandschaft über der Neckarschleife gefeiert. In den Abendstunden wird die Tafel mit vielen Lichtern beleuchtet. Wie bereits im vergangenen Jahr findet das Käsbergfest auch diesmal eine Etage höher statt, also auf dem oberen Weg des Käsbergs.