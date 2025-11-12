Längste Hängebrücke der Welt: Brückenbau nach Sizilien auf wackligen Füßen

Schon die alten Römer träumten von einer Brücke nach Sizilien. Nun gibt es ein 13,5 Milliarden Euro teures Jahrtausendprojekt dazu. Doch der italienische Rechnungshof hat Einwände.
Der italienische Rechnungshof hat den geplanten Bau einer Brücke vom italienischen Festland nach Sizilien vorerst gestoppt. Die Prüfer haben eine ganze Reihe von Einwänden gegen das 13,5 Milliarden Euro teure Projekt einer 3,7 Kilometer langen Hängebrücke für Autos und Züge. Stoppen können sie das Vorhaben wohl nicht. Aber sie verzögern den Baubeginn.