1 Auf der Heilbronner Straße wird wegen Bauarbeiten nach Ostern stadteinwärts nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen. Das könnte zum Stau führen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Heilbronner Straße in Stuttgart ist extrem vom Verkehr belastet. Nach den Osterfeiertagen rückt daher ein Bautrupp an. Dann bliebt nur noch eine Spur.















Auf der Heilbronner Straße (B 10/27) wird in den Osterferien stadteinwärts nur noch eine Fahrspur zur Verfügung stehen. Stadtauswärts werden von 19. bis zum 28. April zwei Fahrstreifen offen gehalten, teilt die Stadt mit. Grund für die Einschränkungen sind dringende Belagsarbeiten auf Höhe der Borsigstraße. Die Fahrbahn sei dort in einem sehr schlechten Zustand und müsse dringend erneuert werden. Begonnen wird damit am Dienstag, 19. April, um 6 Uhr. Abgeschlossen sein sollen die Arbeiten am Donnerstag, 28. April. Die Ein- und Ausfahrt in die Borsig- und Krailenshaldenstraße aus der Heilbronner Straße und deren Querung sind während der Bauzeit nicht möglich. Die Borsig- und Krailenshaldenstraße enden vor der Heilbronner Straße als Sackgasse. Eine Umleitung aus der Fahrtrichtung Feuerbach über die B 295 Richtung Innenstadt ist ausgeschildert.