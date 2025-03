Länger als The Way of Water: James Cameron: Avatar 3 wird noch länger

Länger als "The Way of Water"

1 Filmregisseur James Cameron verspricht Kinomarathon bei "Avatar 3". Foto: ddp/Jim Ruymen/UPI

Wer den dritten Teil der "Avatar"-Reihe sehen möchte, sollte sich auf einen langen Kinoabend gefasst machen. Regisseur James Cameron hat in einem Interview verraten, dass "Avatar: Fire and Ash" sogar noch länger werden soll als der ohnehin schon über dreistündige Vorgänger.











James Cameron (70) hat in einem neuen Interview überraschende Details zum kommenden dritten Teil seiner "Avatar"-Reihe enthüllt. Der Regisseur erklärte dem "Empire"-Magazin, dass "Avatar: Fire and Ash" die Laufzeit des Vorgängers "Avatar: The Way of Water" (2022) übertreffen wird - dabei dauerte der zweite Teil schon beachtliche drei Stunden und zwölf Minuten.