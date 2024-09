1 Die Kita-Quote ist nur in Bremen noch niedriger als in Baden-Württemberg. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Nach einem Anstieg befinden sich im Südwesten nun erstmals wieder weniger unter Dreijährige in Tagesbetreuung. Nur ein Land hat eine geringere Quote als Baden-Württemberg.











Fast nirgendwo in Deutschland sind im Verhältnis so wenige Kinder unter drei Jahren in der Kindertagesbetreuung wie in Baden-Württemberg. Der Anteil betreuter Kinder liegt im Südwesten bei gerade mal 32 Prozent, wie das Statistische Bundesamt im Wiesbaden mitteilt.