Länderspiele der VfB-Profis: Erfolgserlebnisse für Ermedin Demirovic und El Bilal Touré

1 Gegen die Niederlande lief es für Ermedin Demirovic und seine Bosnier deutlich besser als gegen die DFB-Elf Foto: /ANP

Zwei Stürmer, zwei Treffer: Ermedin Demirovic und El Bilal Touré kehren mit Erfolgserlebnissen von ihren Nationalteams zum VfB Stuttgart zurück.











Ermedin Demirovic und Bosnien-Herzegowina haben sich für die herbe 0:7-Klatsche gegen die DFB-Elf in Freiburg rehabilitiert. Im Heimspiel der Nations League gegen die Niederlande erreichten die Balkan-Kicker am Dienstagabend immerhin ein 1:1. Erfreulich lief der Abend in Zenica vor allem für den Stürmer in Diensten des VfB Stuttgart: Demirovic erzielte in der 67. Minute den Ausgleich. Nach Vorarbeit des Karlsruhers Dzenis Burnic (früher ebenfalls VfB) köpfte der 26-Jährige einen Abpraller ins Netz. Vier Minuten vor dem Ende wurde Demirovic, der mit seinem Club am Samstag (15.30 Uhr) auf den VfL Bochum trifft, ausgewechselt.

Touré mit Mali für den Africa-Cup qualifiziert Ein Erfolgserlebnis gab es auch für einen weiteren Stuttgarter Angreifer im Nationaltrikot. El Bilal Touré traf in der Qualifikation für den Africa Cup auf Eswatini. Am Ende stand ein klares 6:0, bei dem der Stuttgarter den Torreigen für sein Team bereits nach sieben Minuten eröffnete. Nach 40 Minuten wurde Touré ausgewechselt. Mali ist für den Africa Cup 2025 qualifiziert. Das Turnier wird über den Jahreswechsel 2025/26 in Marokko ausgetragen.