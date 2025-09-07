Länderspiele der VfB-Profis: Dieser Profi des VfB Stuttgart ist schon für die WM qualifiziert

1 Das Objekt der Begierde – der WM-Pokal. Ein VfB-Profi ist schon für das Turnier im nächsten Sommer qualifiziert. Foto: IMAGO/Matthias Koch

Das ging fix. Der erste Profi des VfB Stuttgart ist schon für die WM qualifiziert. Neuzugang Bilal El Khannouss hat es mit der marokkanischen Nationalelf geschafft, durch den 5:0-Sieg gegen den Niger machte das Team die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im nächsten Sommer in den USA, Kanada und Mexiko klar. klar. Zwei Spieltage vor dem Ende führen die Nordafrikaner mit acht Punkten Vorsprung auf den Zweiten Tansania die afrikanische Qualifikationsgruppe E an und können damit nicht mehr eingeholt werden. El Khannouss wurde in der 67. Minute beim Stand von 3:0 eingewechselt. Vor drei Jahren waren die Marokkaner die große Sensation in Katar, stürmten bis ins Halbfinale und wurden am Ende WM-Vierter.