Länderspiel in der MHP-Arena: Jetzt fix – die DFB-Elf testet im März in Stuttgart

1 Das bislang letzte Spiel der deutschen Mannschaft in Stuttgart: Im Juni dieses Jahres spielte das DFB-Team im Spiel um Platz 3 der Nations League gegen Frankreich. Foto: Pressefoto Baumann

Nach der direkten Qualifikation für die WM ist klar, dass die deutsche Nationalmannschaft ein Vorbereitungsspiel im Heimstadion des VfB Stuttgart absolvieren wird. Die Einzelheiten.











Durch den 6:0-Sieg gegen die Slowakei hat die deutsche Nationalmannschaft Gewissheit: Als Sieger der Qualifikationsgruppe fährt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann sicher zur Weltmeisterschaft im kommenden Sommer und vermeidet den Umweg über die Play-offs, die in der nächsten Länderspielpause zwischen dem 23. und 31. März 2026 stattfinden.