Länderspiel in Bosnien-Herzegowina: Die lange Liste der deutschen Nationalspieler des VfB

1 Bleibt er bis Freitagabend fit und gesund, dann ist Alexander Nübel der 51. deutsche Nationalspieler des VfB. Foto: IMAGO/Claus Bergmann/IMAGO/CB

Von A wie Allgöwer bis W wie Waldner – der VfB Stuttgart hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit vielen Spielern bereichert. Am Freitag dürfte der Torhüter Alexander Nübel zum nächsten Profi der Cannstatter in der DFB-Elf werden.











Die Zeiten sind noch nicht allzu lange her, da waren die inländischen Profis des VfB Stuttgart von einem Einsatz in der deutschen Fußball-Nationalelf so weit entfernt wie der Mond von Wanne-Eickel. Die beiden Abstiege von 2016 und 2019 drückten den Fans aufs Gemüt – und so blieb ihnen zu jener Zeit nur die Erinnerung an die jüngere Vergangenheit, als der VfB etwa mit Cacau, Mario Gomez, Timo Hildebrand, Christian Gentner oder Thomas Hitzlsperger noch eine ganze Reihe an Nationalspieler ins Trikot mit dem Adler entsendete.