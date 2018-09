Länderspiel Deutschland gegen Frankreich Schaulaufen der Stars von früher

Von Gregor Preiß 07. September 2018 - 11:32 Uhr

So ein Länderspiel zwischen dem amtierenden und dem Ex-Weltmeister ist immer auch ein Schaulaufen der Prominenz. In München beim Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Frankreich (0:0) gab’s einiges an sehen und gesehen werden.





München - Allianz-Arena München, Deutschland gegen Frankreich, das Aufeinandertreffen des amtierenden mit dem Ex-Weltmeister. Da ließen sich auch die Ex-Stars der Szene nicht zweimal bitten. Und folgten zahlreich der Einladung des „Clubs der Nationalspieler“ in den Bauch der Arena. Der Club, dem alle Ehemaligen im Trikot der Nationalmannschaft angehören, wurde vor zehn Jahren vom damaligen DFB-Generalsekretär Wolfgang Niersbach ins Leben gerufen. Vorsitzender ist seit März dieses Jahres Lothar Matthäus.

