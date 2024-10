Länder-Treffen in Leipzig: Ministerpräsidenten stellen Ergebnisse ihrer Beratungen vor

Länder-Treffen in Leipzig

1 In der Migrationspolitik dringen die unionsgeführten Länder bei der Ministerpräsidentenkonferenz auf Verschärfungen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Die Ministerpräsidenten der Länder haben in Leipzig über die Asylpolitik und Reformen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk beraten. Heute werden die Ergebnisse erwartet.











Leipzig - Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder setzen heute ihre Beratungen in Leipzig fort. Im Mittelpunkt der Jahreskonferenz stehen zusätzliche Maßnahmen in der Migrationspolitik und die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Bei beiden Themen hatten sich die Regierungschefs zu Beginn ihres Treffens uneins gezeigt. Am Mittag wollen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und sein niedersächsischer Kollege Stephan Weil (SPD) vorstellen, welche Einigungen bei der Ministerpräsidentenkonferenz erzielt wurden.