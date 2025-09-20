Länder-Initiative: CDU-Gesundheitspolitikerin: Rauchverbot im Auto wäre Placebo

Schätzungen zufolge sind rund eine Million Minderjährige Tabakrauch im Auto ausgesetzt. Ein Verbot reiche jedoch nicht, sagt CDU-Politikerin Simone Borchardt.
Berlin - Für die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Simone Borchardt, greift der Vorstoß mehrerer Länder für ein Rauchverbot im Auto in Anwesenheit von Minderjährigen oder Schwangeren zu kurz. Deren Schutz vor Tabakrauch sei zweifellos ein wichtiges Anliegen, sagte die CDU-Politikerin der Funke Mediengruppe. "Ein ausschließliches Verbot im Auto wäre ein Placebo", im Mittelpunkt müsse jedoch die Prävention stehen.